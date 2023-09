Highlights Francia-Nuova Zelanda 27-13: sconfitta per gli All Blacks ai Mondiali rugby 2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti

Gli highlights e le azioni salienti di Francia-Nuova Zelanda 27-13, match inaugurale dei Mondiali di rugby 2023. Allo Stade de France, arriva un duro stop per gli All Blacks che mai avevano perso una partita nella fase preliminare iridata. Dopo un primo tempo equilibrato concluso sul 9-8, è la ripresa a decidere una vittoria meritatissima per Penaud (oggi alla sua 30esima meta con i Bleus) e compagni. L’ultima meta è di Jaminet che rende ancor più pesante il punteggio di 27-13.

LA CRONACA