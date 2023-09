Alcaraz-Hanfmann oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Pechino 2023

Carlos Alcaraz affronterà Yannick Hanfmann al primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023, torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre sul cemento cinese. Dopo aver saltato la Coppa Davis, l’ex numero uno al mondo è finalmente pronto al ritorno in campo e al debutto in Cina. Alcaraz, che non gioca un match dalla semifinale degli US Open persa contro Medvedev, debutterà contro il tedesco Hanfmann, proveniente dalle qualificazioni. Sulla carta si tratta di una pura formalità per lo spagnolo, opposto ad un avversario che non dà il meglio di sé in queste condizioni di gioco e che non sembra possedere le armi per impensierirlo. Il primo match in un torneo, tuttavia, non è mai facile, ergo Alcaraz non dovrà prendere l’impegno sottogamba. A partire favorito sarà ovviamente Carlitos, che ha vinto l’unico precedente, nel Challenger di Siviglia nel 2019.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Hanfmann scenderanno in campo oggi, venerdì 29 settembre, come quarto e ultimo match sul Campo Diamond non prima delle 13:30 (le 19:30 locali). La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Pechino garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.