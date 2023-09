Milan-Lazio, Pioli in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio, sfida fondamentale per le ambizioni di classifica dei rossoneri, in programma per le ore 18 di sabato 30 settembre: di seguito ecco le informazioni su canale, orario e diretta tv e streaming per seguire le parole del tecnico rossonero. Il mister emiliano presenterà i temi della partita alle ore 14.30 di venerdì 29 settembre e lo farà sul canale Youtube dei rossoneri, oltre che su Milan TV, che proporranno live la conferenza. Sportface, invece, vi proporrà come di consueto la diretta scritta.

