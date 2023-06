Alcaraz-De Minaur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Queen’s 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Alex De Minaur nella finale dell’ATP 500 del Queen’s 2023 (Londra), torneo di scena sui campi in erba della capitale inglese. La stagione di Alcaraz non accenna a peggiorare, anzi nonostante l’erba non sia la sua superficie preferita lo spagnolo è riuscito a confermarsi, ribadendo per l’ennesima volta di avere pochi rivali sul circuito. Il match contro De Minaur sarà molto importante e non solo perché si tratta della sua prima finale in carriera sull’erba. In caso di vittoria, si riprenderebbe inoltre la prima posizione del ranking Atp a discapito di Djokovic. Guai però a dare per spacciato De Minaur, protagonista di una settimana fantastica, a testimonianza di come si esprima alla grande sull’erba. Anche lui va a caccia di una vittoria prestigiosa, che gli regalerebbe il best ranking di numero 14.

Alcaraz e De Minaur scenderanno in campo oggi (domenica 25 giugno) alle ore 14.30 italiane (le 13.30 locali) sul Centre Court. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento londinese attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Alcaraz e De Minaur fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.