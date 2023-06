LIVE – Alcaraz-De Minaur, finale Atp Queen’s 2023: RISULTATO IN DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Alcaraz-De Minaur, incontro valevole per la finale dell’ATP 500 del Queen’s 2023. Sesta finale in stagione, la prima in carriera sull’erba, per lo spagnolo, che contenderà il prestigioso titolo londinese a De Minaur. In caso di vittoria, Alcaraz scavalcherebbe al primo posto del ranking Atp Novak Djokovic, garantendosi la testa di serie numero a Wimbledon. Qualora dovesse essere l’australiano a vincere, invece, ritoccherebbe il suo best ranking. Alcaraz si è aggiudicato l’unico precedente lo scorso anno a Barcellona. Il match è in programma dalle 14:30 e potrete seguire il live offerto da Sportface, che garantirà aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRLA IN TV

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE PRINCIPALE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

LIVE ALCARAZ-DE MINAUR