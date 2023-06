Canottaggio, la Nazionale si ritrova a Livigno per preparare le qualificazioni olimpiche

Da venerdì scorso, a settanta giorni dall’inizio delle qualificazioni olimpiche di Belgrado (3-10 settembre), la nazionale olimpica di canottaggio si è radunata a Livigno per un collegiale di ossigenazione in quota, iniziato lo scorso 23 giugno e che si protrarrà fino al 13 luglio, in una località che negli anni è già stata sede di altre preparazioni mondiali e premondiali. Per il direttore tecnico Francesco Cattaneo sarà un momento di grande attenzione ad ogni singolo atleta, in maniera da poter definire i vari equipaggi che saranno iscritti al Campionato del Mondo di inizio settembre durante il quale, come già ampiamente evidenziato, sarà possibile acquisire il pass per partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Durante questo periodo di allenamento, a Lucerna si disputerà anche la terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio alla quale parteciperà solo il due senza di Giovanni Codato e Paolo Covini, che si alleneranno a Gavirate agli ordini del tecnico federale Carlo Gaddi. Insomma, sono iniziate le grandi manovre di avvicinamento all’ultima fase di preparazione premondiale che si terrà a Piediluco, un periodo durante il quale saranno definite tutte le formazioni.

Intanto a Livigno saranno presenti, seguiti da tutto lo staff tecnico federale diretto da Cattaneo, i seguenti 42 atleti: