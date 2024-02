Tuffi, Mondiali Doha 2024: niente finale per Larsen e Giovannini dai 10 metri, ma arrivano i pass olimpici

Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini non centrano l’accesso alla finale della piattaforma 10m ai Mondiali di Doha, ma raggiungono l’obiettivo Parigi 2024. Questo l’esito della semifinale andata in scena nelle prime ore della mattina a Doha in quest’ultima giornata dedicata ai Mondiali di tuffi. Gara abbastanza simile per i due azzurri, con Larsen che ha chiuso i suoi sei esercizi in 15esima posizione con un punteggio di 361.15, mentre Giovannini è 16esimo con 360.05. L’accesso alla finale del pomeriggio era alquanto complicato e difatti i nostri due rappresentanti non ci sono andati particolarmente vicini: il 12esimo è il polacco Robert Lukaszewicz con 406.80. A guidare la classifica è il cinese Yuan Cao con 492.75, davanti al messicano Willars Valdez con 468.55 e all’altro cinese Hao Yang con 468.15.

RISULTATI DI GIORNATA

La buona notizia è che il risultato conquistato nella prova odierna porterà l’Italia ad avere due rappresentanti anche nella gara maschile dalla piattaforma tra pochi mesi alle Olimpiadi di Parigi. Il primo fondamentale step era stato compiuto ieri entrando tra i primi 18, oggi i due azzurri mettendosi dietro l’austriaco Knoll e il coreano Shin hanno fatto il passo decisivo. L’Italia in questo modo torna ad avere due atleti in questa gara olimpica a 20 anni di distanza dai GIochi di Atene.