Gigante maschile Bansko 2024, risultati e classifica prima manche: guida Odermatt, De Aliprandini primo degli azzurri

Nessuna sorpresa nella prima manche del gigante maschile di Bansko, in Bulgaria, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. A guidare la classifica è ancora una volta Marco Odermatt, che con il pettorale numero 3 ferma il cronometro a 1:10.09 e si mette gli avversari alle spalle. Distacchi non troppo imponenti quest’oggi, con Alexander Steen Olsen che si mantiene a un buon margine di distanza, pagando solamente 35 centesimi al tragurdo. L’atleta norvegese e Manuel Feller, terzo +0.47, sono gli unici in ogni caso a rimanere sotto il mezzo secondo di ritardo. Una prima manche in chiaroscuro per gli azzurri. Il migliore è stato Luca De Aliprandini, seguito da Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti. Per tutti e tre una buona prima parte di gara e un po’ troppo lento, invece, il tratto finale, ma comunque un piazzamento nei primi 20. Riesce a conquistare l’accesso alla seconda manche in extremis un Vinatzer autore di un prova non brillante, mentre Zingerle è tra i primi eliminati.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

1 ODERMATT Marco SUI 1:10.09

2 STEEN OLSEN Alexander NOR 1:10.44 +0.35

3 FELLER Manuel AUT 1:10.56 +0.47

4 ZUBCIC Filip CRO 1:10.83 +0.74

5 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:10.94 +0.85

6 KRANJEC Zan SLO 1:10.96 +0.87

7 MEILLARD Loic SUI 1:10.98 +0.89

8 RADAMUS River USA 1:11.25 +1.16

9 SCHMID Alexander GER 1:11.34 +1.25

10 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:11.44 +1.35

14 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:11.94 +1.85

16 DELLA VITE Filippo ITA 1:12.05 +1.96

20 BORSOTTI Giovanni ITA 1:12.23 +2.14

29 VINATZER Alex ITA 1:13.18 +3.09

ELIMINATI

31 ZINGERLE Hannes ITA 1:13.34 +3.25

DNF TALACCI Simon ITA

DNF PIZZATO Stefano ITA