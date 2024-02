Cagliari-Lazio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Cagliari e Lazio, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Claudio Ranieri prova a rialzarsi dopo tre sconfitte consecutive, ma anche gli uomini di Maurizio Sarri cercano di ritornare alla vittoria dopo due partite di fila senza aver conquistato i tre punti. La sfida è in programma oggi, sabato 10 febbraio alle 15:00. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.