Mondiali nuoto Doha 2024: tutti i risultati di sabato 10 febbraio

Tutti i risultati di sabato 10 febbraio ai Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio: ecco tutti i risultati. Anche oggi si prosegue con le discipline che ci hanno tenuto fin qui compagnia in questa prima settimana di manifestazione: si chiude con tuffi, nuoto artistico prima di dare il testimone al nuoto in vasca. Poi pallanuoto femminile. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via.

Mondiali Doha 2024: risultati sabato 10 febbraio

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

Pallanuoto femminile – Piazzamenti: Brasile – Francia 8-17

Nuoto artistico – Finale libero misto

ORO – Wentao Cheng/Haoyu Shi (CHN) 224.1437

ARGENTO – Dennis Gonzalez Boneu/Mireia Hernandez Luna (ESP) 208.3583

BRONZO – Trinidad Meza Rodriguez/Diego Villalobos Carrillo (MEX) 192.5772

Tuffi – Piattaforma 10m maschile (semifinale)

1. Yuan Cao (CHN) 492.75

2. Randal Willars Valdez (MEX) 468.55

3. Hao Yang (CHN) 468.15

15. Andreas Sargent Larsen (ITA) 361.15 – eliminato

16. Riccardo Giovannini (ITA) 360.05 – eliminato

Pallanuoto femminile – Piazzamenti: Singapore-Sudafrica 6-20

Pallanuoto femminile – Ottavi: Olanda – Cina 16-14

Tuffi – Trampolino 3m sincro misto (finale)

1. ORO – Domonic Bedggood/Maddison Keeney (AUS) 300.93

2. ARGENTO – Matteo Santoro/Chiara Pellacani (ITA) 287.49

3. BRONZO – Jaegyeong Yi/Suji Kim (KOR) 285.03

14.00 Pallanuoto femminile – Ottavi: Kazakistan – Grecia 5-24

15:30 Pallanuoto femminile – Ottavi: Australia – Gran Bretagna 20-8

16.30 Tuffi – Piattaforma 10m maschile (finale)

17.00 Pallanuoto femminile – Ottavi: Nuova Zelanda – Canada 12-14