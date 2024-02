Tuffi, Mondiali Doha 2024: nel trampolino 3m maschile oro e argento Cina con Wang e Xie, bronzo per Olvera. Marsaglia lontano

La Cina domina la gara maschile del trampolino 3m di tuffi ai Mondiali di Doha 2024. Zongyuan Wang si prende la medaglia d’oro con 538.70 punti, dominando la gara dall’inizio alla fine. Per lui si tratta della terza vittoria iridata consecutiva ed eguaglia così il suo connazionale He Chong. Medaglia d’argento per l’altro cinese Xie Siyi, campione olimpico in carica, che ha chiuso con 516.10. Completa il podio il messicano Osmar Olvera, già oro nel trampolino 1m, che conclude con lo splendido punteggio di 498.40 ed è bronzo. Quarto classificato ma decisamente distante da una medaglia il colombiano Uribe, davanti al francese Bouyer e al britannico Haslam.

Chiude 12esimo Lorenzo Marsaglia, che per oltre metà gara è stato in lotta per un piazzamento di rilievo prima di un brutto errore. Rimane comunque un ottimo Mondiale per l’azzurro, che è diventato il primo italiano in finale nel trampolino in tre gare diverse nella stessa rassegna iridata. Di seguito la classifica finale del trampolino 3m maschile ai Mondiali di Doha 2024.

TRAMPOLINO 3m MASCHILE: