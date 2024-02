NBA, All Star Game: Gianmarco Tamberi invitato al Celebrity Match

Gianmarco Tamberi è stato invitato al Celebrity Match dell’All Star Game di Nba. Il campione olimpico e mondiale del salto in alto, che ha già partecipato a questo evento nel 2022, giocherà la partita delle celebrità in cui giocheranno tante celebrità, non solo del mondo sportivo. Nel dettaglio, a dirigere il team di Tamberi anche l’ex Wnba A’ja Wilson e il cantante Lil Wayne, mentre l’head coach del team rivale sarà Shannon Sharpe con Peyton Manning e 50 Cent nel ruolo di assistenti. Appuntamento sabato 17 febbraio alle ore 01 italiane.

Gimbo ha commentato a Sky Sport la notizia: “Sono un appassionato di pallacanestro, adoro giocarci da quando sono piccolino, è una mia bellissima malattia. La seconda convocazione per me è un onore immenso, giocare nell’olimpo della pallacanestro e calcare il parquet dell’Nba è una di quelle cose che quando ho iniziato a fare atletica pensavo di non poter mai vivere. Due anni fa ero come un bambino in un parco giochi, non potevo certo rinunciare ad una nuova convocazione, anche se il mio obiettivo resta quello di prepararmi al meglio per le Olimpiadi, per cui continuerò ad allenarmi. Mi piacerebbe portare a casa il trofeo dell’Mvp e provare a vincere il Celebrity Game, ma comunque sia sarà un’emozione che porterò via per tutta la vita”