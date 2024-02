Tiro a volo, Coppa del Mondo Rabat 2024: Jessica Rossi trionfa, seconda Alessandra Perilli

Jessica Rossi trionfa a Rabat. Nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro a volo, la tiratrice di Cento vince nel trap. Dopo aver totalizzato lo score più alto nelle qualificazioni (116/125 +9), l’oro olimpico di Londra 2012 si è confermata di un livello superiore anche nell’ultimo atto riservato alle migliori sei. Jessica ha chiuso con il punteggio di 42/50, aggiudicandosi nettamente il testa a testa finale da dieci colpi ai danni della sanmarinese Alessandra Perilli (39/50). Sul terzo gradino del podio, infine, si è piazzata la statunitense Ryan Paige Phillips (32/40). “Sono molto soddisfatta. La stagione avrà il suo apice in estate con i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e questo risultato rappresenta un ottimo punto di partenza”, ha dichiarato Rossi al termine della finale.

termina quarta l’iberica Fatima Galvez a quota 28/35. Quinta piazza per la portoricana Augusta Rose Campos-Martyn, fuori con 22/30, mentre chiude al sesto posto ed ultimo posto in finale la transalpina Melanie Couzy, eliminata a quota 18/25. Nelle qualificazioni finiscono rispettivamente decima ed undicesima Isabella Cristiani e Sofia Littamè, le quali comunque erano in gara solo per il ranking, mentre si classifica 16ma Maria Lucia Palmitessa, infine chiude 29ma Gaia Ragazzini.