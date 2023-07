Mondiali Fukuoka 2023, tuffi: Bertocchi-Pellacani in finale con il sesto punteggio nel sincro dai 3 metri

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani sono in finale nel sincro dai 3 metri ai Mondiali di Fukuoka 2023 e andranno a caccia di una medaglia e di un pass olimpico per Parigi. Il duo azzurro alla Perfectural Pool della città nipponica trovano un ottimo sesto posto nelle eliminatorie con un punteggio di 277.41, distanti diciassette punti dalla terza posizione virtuale occupata dalla coppia britannica Harper-Jensen.

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL PROGRAMMA DEI TUFFI: DATE E ORARI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

LA GARA – Una prova iniziata con un 47.40 nel ritornato carpiato e un 44.4 nel rovesciato carpiato nei due obbligatori, ma poi salita di giri nei liberi. Perfetto sincronismo che vale un 62.10 nel doppio salto mortale e mezzo in avanti con avvitamento carpiato; 62.31 per il riplo salto mortale e mezzo avanti carpiato; chiusura con un doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato solido (61.20) per un totale di 277.41.

MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE

GLI ITALIANI IN GARA. GIORNO PER GIORNO

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO A FUKUOKA

Al comando come sempre ci sono le cinesi e campionesse del mondo in carica Yani Chang e Yiwen Chen con 327.42; ma poi la classifica si accorcia con le statunintensi Sarah Bacon e Kassidy Cook seconde con 307.29 e le britanniche Yasmin Harper e Scarlett Mew Jensen con 294.72. L’appuntamento è per le 08:30 italiane (le 15:30 locali), quando la 20enne romana e la 28enne meneghina proveranno a conquistare la prima medaglia dai tuffi di questa manifestazione iridata. E, come già sottolineato, in palio ci sono anche tre carte olimpiche in vista dei prossimi Giochi di Parigi: bisognerà salire sul podio.