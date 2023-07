Mondiali Fukuoka 2023, nuoto artistico: Pedotti 21esima e fuori dalla finale nel solo libero

Susanna Pedotti non riesce a ripetere la splendida prestazione del singolo tecnico e non supera il preliminare del libero ai Mondiali di nuoto artistico di Fukuoka 2023. Ventunesimo posto per la 18enne milanese con con 122.6167 (37.0167 per gli elementi e 85.6000 per l’impressione artistica) e un po’ di amaro in bocca. “Ho preso base mark perché non ho finito bene le rotazioni – commenta la singolista, reduce dal quinto posto di due giorni fa – però nel farle ho pensato a tutto. Questo è il mio esercizio, l’ho eseguito altre volte e sempre meglio. Si vede che doveva andare così. Mi tengo stretto il quinto posto nella routine tecnica e sono comunque contenta di questa esperienza, dell’opportunità che mi ha dato la Federazione e orgogliosa di aver rappresentato l’Italia nel singolo al mondiale”.

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

PROGRAMMA NUOTO ARTISTICO: DATE E ORARI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE

“Con queste nuove regole è così – spiega il direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo – L’obiettivo è quello di entrare in finale, anche rischiando un po’ perché dopo si può decidere di alleggerire o meno la routine. Susanna è giovane e promettente. Le servirà come esperienza. Appena rientriamo in Italia, facciamo un piccolo collegiale e poi partiamo con la Nazionale giovanile per gli Europei juniores in Portogallo”.

GLI ITALIANI IN GARA. GIORNO PER GIORNO

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

Al termine della prova preliminare al comando c’è la beniamina di casa Yukiko Inui, che ha dominato la prova con un punteggio di 253.1853. Distantissima la britannica Kate Shortman a 213.8417, mentre al terzo posto troviamo la greca Evangelia Platanioti. La finale è prevista per la giornata di mercoledì, mentre quest’oggi alle 12:30 andrà in scena l’atto conclusivo della routine acrobatica a squadre con le nostre azzurre al via.