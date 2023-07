LIVE – Italia-Francia 13-6: girone Mondiali Fukuoka 2023 pallanuoto maschile in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Francia, partita valevole per il gruppo B di pallanuoto maschile dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Dopo la giornata dedicata alla pallanuoto femminile, si apre anche il torneo maschile. Il Settebello di Sandro Campagna, argento iridato in carica, scende in acqua con l’obiettivo di vincere per iniziare l’avventura con il piede giusto. Dall’altra parte c’è la formazione transalpina, che vuole provare a mettere in difficoltà gli azzurri. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 6.30 italiane di lunedì 17 luglio al Marine Messe Fukuoka Hall B di Fukuoka, in Giappone. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Francia di pallanuoto maschile dei Mondiali di Fukuoka 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – FRANCIA 13-6

__________________________________________________________

FINE PARTITA: ITALIA-FRANCIA 13-6

6′ – Condemi su rigore. Dominio Italia nella seconda metà di gara: 13-6

5′ – Ancora Fondelli! Doppiata la Francia: 12-6

5′ – Superiorità numerica.

4′ – Doppietta anche per Fondelli: 11-6

4′ – Subito la risposta del Settebello. Bruni per il 10-6

3′ – Bouet permette alla Francia il ritorno al gol dopo 13′ di digiuno: 9-6

2′ – DI SOMMA! Che secondo tempo del Settebello: 9-5!

1′ – Ultimi otto minuti di partita.

FINE TERZO TEMPO

8′ – Palo azzurro!

7′ – Straordinaria conclusione nell’angolino di Cannella. Vola via l’Italia: 8-5

5′ – Fondelli! Continua l’ottimo momento del Settebello: 7-5

4′ – Terzo fallo per Marziali. Finita la sua partita.

2′ – Presciutti! Italia in vantaggio: 6-5!

2′ – Pericolosi anche gli azzurri. Fontani respinge su Di Fulvio.

1′ – Del Lungo risponde a Marzouki.

FINE SECONDO TEMPO

7′ – Fondelli approfitta della doppia superiorità numerica ed è pareggio: 5-5

7′ – Doppia superiorità numerica per in ostri: 4-5

6′ – Crousillat non sbaglia: 4-5

5′ – Rigore per la Francia.

5′ – Pareggio! Canella con un tiro deviato trova il pareggio: 4-4

4′ – Marziali con una splendida conclusione che sorprende il portiere transalpino: 3-4

3′ – Marzouki a segno: 2-4

1′ – Un paio di tiri di Presciutti non vanno a segno: 2-3

FINE PRIMO TEMPO

8′ – La Francia torna in vantaggio allo scadere del primo quarto: 2-3

7′ – Pareggio immediato di Velotto: 2-2

7′ – Khasz marca la sua doppietta. Torna di nuovo in vantaggio: 1-2

7′ – Ancora Del Lungo attento sulla conclusione di Marzouki: 1-1

6′ – Espulso Renzuto. Superiorità numerica per la Francia.

6′ – Di Somma non sbaglia. Rigore perfetto: 1-1

5′ – Fallo da rigore. Occasione per il pareggio azzurro: 0-1

2′ – Palo di Fondelli. Risultato ancora sullo 0-1

2′ – Del Lungo questa volta riesce a rispondere sulla conclusione di Khasz: 0-1

1′ – Khasz apre le marcature, tiro imprendibile per Del Lungo: 0-1

06:30 – Si parte!

06:25 – In corso gli inni nazionali.

06:20 – Buongiorno, amici di Sportface. Il Settebello è pronto a fare il suo esordio iridato. A Fukuoka si parte tra pochi minuti con Italia-Francia!