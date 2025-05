Non è fortunata l’avventura delle squadre italiane dell’arco ricurvo nella tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco di scena a Shanghai. Sia il terzetto maschile sia quello femminile si sono infatti fermati ai quarti di finale, non lontani dalla zona podio. Il percorso delle due formazioni si è infranto rispettivamente contro India e Cina.

Il percorso degli azzurri nel dettaglio

Nel torneo a squadre maschile, Mauro Nespoli, Matteo Borsani e Federico Musolesi partono con il piedi giusto superando l’Olanda per 5-1. Agli ottavi arriva un’altra convincente vittoria contro la Turchia (6-2), ma il sogno semifinale si infrange contro l’India, che si impone con un netto 6-0. Gli indiani si vedono però sfuggire il bronzo, battuti 5-3 dagli Stati Uniti. La finale per l’oro vedrà invece sfidarsi Corea del Sud e Francia.

Percorso analogo per il terzetto femminile composto da Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco e Lucilla Boari. Dopo il successo per 6-2 contro il Giappone, le azzurre si arrendono solo allo shoot off contro la Cina (5-4, 26-22), mancando l’accesso tra le prime quattro. Le cinesi volano poi in finale, dove sfideranno la Corea del Sud per l’oro, mentre Taipei conquista il bronzo con un netto 5-1 sul Messico.