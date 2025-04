Giornata poco fortunata per le squadre azzurre dell’arco olimpico nella prima tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco ad Auburndale, in Florida. Sia la formazione femminile che quella maschile hanno infatti visto fermarsi il proprio cammino agli ottavi di finale, battute rispettivamente da Francia e Taipei. Nella serata italiana di oggi, però, l’attenzione si sposta sulla divisione compound, con le eliminatorie individuali: l’Italia proverà a cavalcare l’entusiasmo delle ottime prestazioni di ieri, che hanno visto entrambe le squadre qualificate per le finali per la vittoria, in programma sabato.

I risultati di oggi

Sfumano allo shootout le speranze della Nazionale femminile composta da Chiara Rebagliati, Vanessa Landi e Roberta Di Francesco. Dopo un match equilibrato contro la Francia (Barbelin, Lopez, Sebastian), il confronto si chiude sul 4-4, costringendo le due formazioni allo spareggio. Decisive le frecce finali: le transalpine hanno la meglio per 28-27, estromettendo le azzurre ai quarti di finale.

Stop più netto, invece, per il trio maschile formato da Matteo Borsani, Federico Musolesi e Mauro Nespoli. L’Italia va subito sotto 4-0 contro Taipei (Su, Tai, Tang) e non riesce a rientrare in partita, chiudendo la sfida con una sconfitta per 5-1.