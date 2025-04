La Lazio soffre il sintetico norvegese e perde 2-0 contro il Bodo Glimt nell’andata dei quarti di finale di Europa League. All’Aspmyra è una doppietta di Saltnes a complicare i piani dei biancocelesti, chiamati alla rimonta nel proprio stadio, l’Olimpico, giovedì prossimo. Il migliore in campo è Mandas, che con una serie di parate decisive evita un punteggio più pesante. Bene Guendouzi, unico sufficiente tra i giocatori di movimento.

PAGELLE LAZIO

Mandas 7.5

Pronti, via e nega subito il gol ad Hauge con un grande intervento in tuffo. Evita il 3-0 in due occasioni nel secondo tempo. Il migliore in campo di una partita che, senza di lui, poteva finire malissimo

Marusic 5

Pericoloso di testa nel finale di primo tempo. Nell’azione del secondo gol doveva decidere cosa fare: se lasciare Saltnes in fuorigioco o chiudere la diagonale difensiva. Non fa nessuna delle due cose e il Bodo ringrazia

Gila 5.5

Regge l’urto in più di un’occasione, ma se la difesa laziale sbanda anche lui ha le sue colpe

Romagnoli 5

In ritardo nella chiusura su Saltnes nell’azione dell’1-0. Prova a salvare sulla linea la palla del 2-0, ma non fa in tempo. Nel complesso non riesce a prendere le misure ai suoi avversari

Hysaj 5.5

Con una diagonale su Hogh chiude una delle azioni più pericolose del primo tempo. Nel complesso però soffre e non poco contro Hauge (46′ Lazzari 5 Hauge è in serata di grazia. Fa fatica proprio come il collega albanese)

Vecino 5.5

Baroni lo schiera per la forza fisica, i tempi di inserimento e il peso in area. L’ex Inter però è poco incisivo

Guendouzi 6

Non è serata per finezze e colpi di tacco. Lui è tra i pochi a calarsi bene nella parte: vince tanti duelli e contrasti e recupera un gran numero di palloni

Isaksen 5.5

L’uomo più atteso. Un po’ perché è il laziale più in forma e un po’ perché sul sintetico a temperature rigide ci è praticamente cresciuto. Le idee ci sono, l’esecuzione no (81′ Tchaouna 5 Ha la palla gol nel finale, ma non riesce a tenere la palla bassa)

Pedro 5

Agisce tra le linee ma trova pochi spazi (64′ Castellanos 5.5 Non entra in partita)

Zaccagni 5.5

Generoso in fase difensiva, con Oliver che lo punisce con un giallo eccessivo. Sul sintetico però non riesce ad esaltarsi (81′ Noslin sv)

Dia 5.5

Nel primo tempo offre un grande aiuto in fase di non possesso, ma tocca pochi palloni e in attacco non incide (46′ Dele Bashiru 5 Entra e perde qualche palla sanguinosa. Chiamato a dare profondità, ma il jolly non riesce a rendersi pericoloso)