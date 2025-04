Quarta giornata che sorride ai colori italiani ai Campionati Europei di lotta 2025, di scena in Slovacchia a Bratislava. Aurora Russo firma un’impresa e si prende una meritatissima medaglia di bronzo nella categoria 59 kg, regalando all’Italia una grande gioia in questa quarta giornata di gare. Per la 21enne torinese, già protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 in una categoria di peso inferiore, si tratta del primo podio tra le senior a livello internazionale, dopo le numerose vittorie nelle categorie giovanili. Non trattiene la gioia Russo nel post gara: “Sono felicissima, la prima medaglia a livello senior, l’ho sognata tanto, ci ho sperato tanto e finalmente è arrivata. È un’emozione unica!“.

Dopo la sconfitta all’esordio contro la turca Bediha Gun, proprio in virtù del percorso della turca, arrivata fino alla finale per l’oro, Russo ha sfruttando alla grande i ripescaggi. L’azzurra ha prima ha superato la moldava Mariana Cherdivara: match equilibratissimo chiuso sul 2-2, ma l’azzurra ha la meglio per aver segnato l’ultimo punto. Successivamente nello spareggio per il bronzo ha superato per 3-1 l’azera Alyona Kolesnik, campionessa in carica. Una medaglia di bronzo che conferma il talento della giovane azzurra, che aveva già aperto la stagione con un argento agli Europei U23 di Tirana.

Gli altri risultati agli Europei di lotta: giù dal podio Rinaldi

Giornata amara invece per le altre azzurre impegnate nella capitale slovacca. Nella categoria 76 kg Enrica Rinaldi non è riuscita a salire sul podio: ieri si era guadagnata l’accesso alla finale per il bronzo, ma oggi si è arresa per 4-1 di fronte all’austriaca Martina Kuenz, al termine di un incontro molto tattico e con diverse penalità assegnate (due a Rinaldi, una a Kuenz). La romagnola classe ’98 fallisce così l’appuntamento con una nuova medaglia continentale dopo i bronzi conquistati nel 2022 e nel 2024. Fuori al primo turno Aurora Campagna, sconfitta nei 62 kg dalla bielorussa Veranika Ivanova e senza chance di ripescaggio. Domani inizieranno le competizioni della greco-romana e per l’Italia sarà sul materassino Danila Sotnikov, nella categoria 130 kg maschili.