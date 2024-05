Tiro con l’arco, Preolimpico Essen 2024: Nespoli accede ai quarti di finale

Mauro Nespoli accede ai quarti di finale nel torneo Preolimpico di Essen 2024 di tiro con l’arco. Mauro Nespoli ha chiuso il ranking round in terza posizione con 668 punti. Nespoli è così approdato direttamente al terzo turno ad eliminazione diretta, dove ha battuto l’ucraino Artem Ovchynnikov per 6-4, stesso punteggio con cui ha battuto anche il finlandese Antti Tekoniemi agli ottavi di finale. Gli altri due azzurri in gara, Alessandro Paoli e Federico Musolesi, hanno invece chiuso rispettivamente al nono posto con 656 e decimo posto con 655 dopo le 72 frecce di ranking round. Paoli ha successivamente sconfitto al secondo turno lo sloveno Miha Rozic per 6-4 e travolto 7-1 il lettone Davis Blaze al terzo turno, salvo poi uscire sconfitto 1-7 contro lo svizzero Keziah Chabin agli ottavi. Al secondo turno, invece, Musolesi ha superato 6-2 lo sloveno Daniel Medveczky, mentre al terzo turno ha avuto la meglio per 6-4 contro il portoghese Nuno Carneiro. Musolesi si è dovuto però arrendere al quarto turno contro il britannico Conor Hall per 4-6.

Mauro Nespoli è quindi l’unico azzurro ad accedere ai quarti di finale del Preolimpico di Essen 2024, dove incontrerà l’ucraino Mykhailo Usah, testa di serie numero 6 del tabellone. Ricordiamo che l’Italia partecipa a questo torneo di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi solo in campito maschile, dal momento che al femminile ha già conquistato il pass olimpico. Il torneo di Essen, in Germania, mette in palio tre carte nazione per Parigi per genere da assegnare ad atleti appartenenti a Paesi non ancora qualificati.

PROGRAMMA COMPLETO PREOLIMPICO ESSEN 2024: DATE, ORARI E TV

TIRO CON L’ARCO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI AZZURRI QUALIFICATI

PARIGI 2024: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO

ESCLUSIVA – NESPOLI: “A RIO VOLEVO RITIRARMI, ORA SOGNO DI CHIUDERE A BRISBANE 2032”