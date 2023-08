Mondiali tiro con l’arco Berlino 2023, semifinali e finali squadre maschili oggi in tv: orario e diretta streaming

Tutto pronto per semifinali e finali del ricurvo a squadre maschili dei Mondiali di tiro con l’arco 2023, in corso di svolgimento a Berlino fino a domenica 6 agosto. Grande attesa per le sfide decisive del ricurvo a squadre, che oltre alle medaglie mette in palio anche i biglietti per Parigi 2024. Le Nazioni che saliranno sul podio conquisteranno infatti la qualificazione per i prossimi Giochi e quindi, da regolamento, anche tre carte olimpiche individuali ciascuna. In piena corsa anche gli azzurri Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, che nel penultimo atto cercheranno l’impresa contro i campionissimi della Corea del Sud. L’appuntamento è per le ore 16.03 di venerdì 4 agosto. Di seguito, le informazioni per seguire semifinali e finali del ricurvo a squadre maschili della rassegna iridata 2023.

SEGUI IL LIVE DELLE FASI FINALI

CALENDARIO COMPLETO MONDIALI BERLINO 2023: DATE, ORARI E TV

I CONVOCATI DELL’ITALIA

TIRO CON L’ARCO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – Semifinali e finali della gara a squadre maschili dei Mondiali di tiro con l’arco di Berlino 2023 sono visibili in diretta streaming gratuita sul canale YouTube World Archery e Olympic Channel. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi davvero nulla.