LIVE – Semifinali e finali squadre maschili: Mondiali tiro con l’arco Berlino 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di semifinali e finali del ricurvo a squadre maschili dei Mondiali di tiro con l’arco 2023, in corso di svolgimento a Berlino fino a domenica 6 agosto. Grande attesa per le sfide decisive del ricurvo a squadre, che oltre alle medaglie mette in palio anche i biglietti per Parigi 2024. Le Nazioni che saliranno sul podio conquisteranno infatti la qualificazione per i prossimi Giochi e quindi, da regolamento, anche tre carte olimpiche individuali ciascuna. In piena corsa anche gli azzurri Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, che nel penultimo atto cercheranno l’impresa contro i campionissimi della Corea del Sud. L’appuntamento è per le ore 16.03 di venerdì 4 agosto. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live delle fasi finali della gara a squadre maschili dei Mondiali di tiro con l’arco di Berlino 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

