MotoGP, prove libere GP Gran Bretagna 2023 oggi in tv: orari, canale e streaming

Venerdì 4 agosto prenderà il via il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Dopo la sosta estiva, quindi, il motomondiale riparte dal circuito di Silverstone, che vedrà anche l’esordio della nuova formula delle libere, in cui sarà la sola Practice a definire l’approdo o meno al Q2 nelle qualifiche del sabato. Sul circuito di Silverstone la prima giornata avrà inizio alle ore 11:45 per la prima sessione di prove libere. I piloti torneranno in pista alle 16 per la Practice.

Tutto il Gran Premio della Gran Bretagna sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Per quanto riguarda la giornata di venerdì, Sportface.it vi terrà aggiornati con i tempi, la cronaca e tutti gli approfondimenti al termine delle sessioni.

Il programma di venerdì 4 agosto



Ore 11:45 – Prove libere 1

Ore 16 – Practice