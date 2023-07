Regolamento gironi Mondiali femminili 2023: cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Tutto pronto per i Mondiali femminili 2023. La rassegna continentale femminile si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda. Anche le azzurre del Ct Milena Bertolini saranno ai nastri di partenza, inserite nel girone nel G. A passare il turno saranno le due prime classificate di ogni girone, che poi si sfideranno negli ottavi di finale. Ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Chi supera il girone qualificandosi alla fase successiva? Come da regolamento, a parità di punti, passerà chi avrà la migliore differenza reti. Se questo non bastasse, allora si vedrà il maggiore numero di reti segnate.