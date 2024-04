Pentathlon moderno: 8 azzurri in gara ad Ankara nella seconda tappa della World Cup

Al via domani, con le qualificazioni femminili, la seconda tappa di World Cup di Pentathlon Moderno che fa tappa in Turchia, ad Ankara. In gara negli impianti dell’Ankara Equestrian Club ci saranno otto atleti azzurri, a poco più di un mese di distanza dalla prima tappa che si è svolta a Il Cairo, e ha visto il quinto posto di Alice Sotero. La campionessa europea e vicecampionessa del mondo tornerà in gara nella capitale turca assieme ad Alessandra Frezza, Aurora Tognetti, Giorgio Malan, Matteo Cicinelli, Roberto Micheli e Giuseppe Mattia Parisi, tutti impegnati nella gara individuale. Assieme a loro anche Federico Alessandro, che domenica 21 aprile sarà impegnato nella staffetta mista assieme ad Aurora Tognetti.

L’Italia del Pentathlon Moderno è a caccia dell’ultima carta olimpica, la seconda in campo maschile, dopo quelle conquistate da Elena Micheli, Alice Sotero e Giorgio Malan nel 2023. La UIPM Olympic Pentathlon World Ranking list, che si chiuderà il 17 giugno 2024, assegnerà pass per Parigi ai primi sei atleti non ancora qualificati tramite le gare disputate fino a quel momento. Contribuiranno a formare punteggio tutte le tappe e la finale di World Cup 2024 e i Campionati Mondiali 2024. Quest’anno, inoltre, conquisteranno carte olimpiche anche i primi tre classificati (per genere) ai Mondiali, in programma in Cina, a Zhengzhou, dal 9 al 16 giugno. Domani le qualificazioni femminili prenderanno il via alle 7.15 e le atlete saranno divise in tre poule. Si qualificheranno per le semifinali le prime 12 atlete per ciascun gruppo.

Questo il programma delle gare:

Martedì 16 aprile: Qualificazione F (Scherma, Nuoto, Laser Run)

Mercoledì 17 aprile: Qualificazione M (Scherma, Nuoto, Laser Run), Scherma Ranking Round F

Giovedì 18 aprile: Semifinale F (Scherma Bonus Round, Nuoto, Laser Run), Scherma Ranking Round M

Venerdì 19 aprile: Semifinale M (Scherma Bonus Round, Nuoto, Laser Run)

Sabato 20 aprile: Finale M e F (Equitazione, Scherma Bonus Round, Nuoto, Laser Run).

Domenica 21 aprile: Staffetta Mista