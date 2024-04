Lazio: Romagnoli e Zaccagni verso il recupero per il Genoa

La Lazio di Igor Tudor riparte dalla vittoria contro la Salernitana, fondamentale per rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby. I biancocelesti non dovranno commettere ulteriori passi falsi per provare a centrare la qualificazione ad almeno una delle prossime coppe europee, a cominciare dal match di venerdì contro il Genoa; squadra contro la quale i capitolini persero all’esordio in campionato. Il tecnico, oltre alla ritrovata motivazione, dovrebbe poter contare anche sul ritorno di Alessio Romagnoli e Ciro Immobile, entrambi indisponibili nel match precedente a causa dei rispettivi infortuni, ma quasi recuperati e pronti a scendere in campo. Lontani dal rientro, invece, Ivan Provedel e Mattia Zaccagni: per il portiere si dovrà attendere almeno la fine del mese di aprile. Stesso discorso per l’esterno, che però sta provando a stringere i denti per tornare già nel match di Coppa Italia contro la Juventus.