Calendario Europei tiro a segno 10 metri Talinn 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei Campionati Europei di tiro a segno 10 metri 2023, in programma dal 5 al 13 marzo a Talinn, in Estonia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Si prospettano sei giornate intense di competizione nella città estone, le prime dedicate alla categoria juniores, mentre i seniores gareggeranno tra venerdì 10 e domenica 12 marzo. Grande attesa dunque per gli ultimi tre giorni di questa rassegna continentale, che oltre ai titoli mette in palio otto carte olimpiche. Ogni finale individuale senior (pistola ad aria compressa maschile e femminile, carabina ad aria compressa maschile e femminile) assegnerà infatti due biglietti per i Giochi di Parigi 2024. L’Italia si presenta al via con 14 atleti, che daranno il massimo per provare ad inserirsi nella lotta per il podio.

STREAMING E TV – Tutte le finali della rassegna continentale saranno trasmesse in diretta streaming gratuita sul canale Youtube European Shooting Confederation. Inoltre, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario degli Europei di tiro a segno 10 metri di Talinn 2023 con gli orari italiani (due ore in meno di Istanbul).

Calendario Europei tiro a segno 10 metri Talinn 2023

(in grassetto le finali che mettono in palio le carte olimpiche)

MARTEDI’ 7 MARZO

9.00 Qualificazioni carabina junior maschile

11.00 Qualificazioni carabina junior femminile

12.10 Qualificazioni pistola junior mista

13.00 Ranking Match carabina junior maschile

14.00 Finale carabina junior maschile

15.00 Ranking Match carabina junior femminile

16.00 Finale carabina junior femminile

18.00 Finale pistola junior mista

MERCOLEDI’ 8 MARZO

10.10 Qualificazioni carabina junior mista

13.00 Qualificazioni pistola junior maschile

15.00 Finale carabina junior mista

15.00 Qualificazioni pistola junior femminile

17.00 Ranking Match pistola junior maschile

18.00 Finale pistola junior maschile

19.00 Ranking Match pistola junior femminile

20.00 Finale pistola junior femminile

GIOVEDI’ 9 MARZO

9.00 Qualificazioni carabina junior a squadre maschile

10.00 Qualificazioni carabina junior a squadre femminile

11.00 Qualificazioni pistola junior a squadre femminile

12.00 Qualificazioni pistola junior a squadre maschile

15.30 Finale carabina junior a squadre maschile

17.00 Finale pistola junior a squadre femminile

18.30 Finale carabina junior a squadre femminile

20.00 Finale pistola junior a squadre maschile

VENERDI’ 10 MARZO

10.10 Qualificazioni carabina senior mista

13.00 Qualificazioni pistola senior maschile

15.00 Finale carabina senior mista

15.00 Qualificazioni pistola senior femminile

17.00 Ranking Match pistola senior maschile

18.00 Finale pistola senior maschile (2 carte olimpiche)

19.00 Ranking Match pistola senior femminile

20.00 Finale pistola senior femminile (2 carte olimpiche)

SABATO 11 MARZO

09.00 Qualificazioni carabina senior maschile

11.00 Qualificazioni carabina senior femminile

12.10 Qualificazioni pistola senior mista

13.00 Ranking Match carabina senior maschile

14.00 Finale carabina senior maschile (2 carte olimpiche)

15.00 Ranking Match carabina senior femminile

16.00 Finale carabina senior femminile (2 carte olimpiche)

18.00 Finale pistola senior mista

DOMENICA 12 MARZO

9.00 Qualificazioni carabina senior a squadre maschile

10.00 Qualificazioni carabina senior a squadre femminile

11.00 Qualificazioni pistola senior a squadre femminile

12.00 Qualificazioni pistola senior a squadre maschile

15.30 Finale carabina senior a squadre maschile

17.00 Finale pistola senior a squadre femminile

18.30 Finale carabina senior a squadre femminile

20.00 Finale pistola senior a squadre maschile