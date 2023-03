Calendario Mondiali short track Seoul 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei Mondiali di short track di Seoul 2023, in programma da venerdì 10 a domenica 12 marzo: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. I migliori atleti del globo sono pronti a sfidarsi sulla pista del Mokdong Icerink della capitale della Corea del Sud per il principale evento della stagione. L’Italia del dt Kenan Gouadec si presenta al via con cinque uomini (Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser) e cinque donne (Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, Arianna Valcepina).

STREAMING E TV – Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery + e in streaming gratuito sul canale YouTube dell’ISU, la federazione internazionale. Le gare di sabato e domenica verranno trasmesse anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD tra le ore 7.30 e le ore 9.15 italiane e in streaming integrale su Rai Play, sempre nelle giornate di sabato e domenica. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali, cronache e risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario completo dei Mondiali di short track di Seoul 2023 con gli orari italiani (otto ore in meno rispetto alla Corea del Sud).

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Calendario Mondiali short track Seoul 2023

VENERDI’ 10 MARZO (dalle ore 6.00 italiane)

Qualificazioni

500m maschili

1000m maschili

1500m maschili

500m femminili

1000m femminili

1500m femminili

Quarti di finale

Staffetta mista

Staffetta maschile

Staffetta femminile

SABATO 11 MARZO (dalle ore 6.00 italiane)

Ripescaggi

500m maschili

1500m maschili

500m femminili

1500m femminili

Quarti di finale

500m maschili

Semifinali

500m maschili

1500m maschili

Staffetta maschile

500m femminili

1500m femminili

Staffetta femminile

Finali

500m maschili

1500m maschili

500m femminili

1500m femminili

DOMENICA 12 MARZO (dalle ore 6.00 italiane)

Ripescaggi

1000m maschili

Finali B

Staffetta maschile

Staffetta femminile

Quarti di finale

1.000m maschili

1.000m femminili

Semifinali

1000m maschili

1000m femminili

Staffetta mista

Finali

1000m maschili

1000m femminili

Staffetta mista

Staffetta maschile

Staffetta femminile