Tiro a segno, Europei Tallin 2023: sono 14 gli azzurri convocati. In palio anche otto pass olimpici

Sono sempre più vicini i Campionati Europei a 10 metri di tiro a segno, in programma a Tallinn, in Estonia tra venerdì 10 e domenica 12 marzo. Sono ben 14, equamente ripartiti tra uomini e donne, i convocati dal direttore della preparazione olimpica e paralimpica, Pierluigi Ussorio. Per le prove di carabina al via Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro, Martina Ziviani. Per quanto riguard la pistola, invece, avremo Paolo Monna, Luca Tesconi, Federico Nilo Maldini, Sara Costantino, Maria Varricchi, Chiara Giancamilli, Greta Reccia Velletri. In palio sia le medaglie continentali, ma anche otto pass olimpici verso i Giochi di Parigi 2024. Conquisteranno una carta nazione i migliori due atleti nella carabina 10 metri maschile e femminile e nella pistola 10 metri maschile e femminile.