Colpo di scena all’Atp di Rio de Janeiro 2025, dove Alexander Zverev esce di scena contro Francisco Comesana. Un match pieno di errori, quello giocato dal tedesco, che permette quindi all’argentino di ottenere la sua vittoria più importante in carriera. Un successo meritato per l’ormai ex numero 86 del mondo, che con questo successo si è già assicurato la posizione numero 67 dalla prossima settimana. Che Comesana fosse un avversario da non sottovalutare lo si era già capito nel primo set: dopo aver perso il servizio nel game che ha inaugurato il match, infatti, il 24 enne ha reagito nel quarto gioco, ottenendo un’ulteriore palla break nel sesto non sfruttata per un errore di dritto. È in quello successivo, però, che Zverev ha piazzato il break decisivo per aggiudicarsi il set.

In un secondo set senza troppi scossoni nei primi turni, l’errore di Zverev con la volée ha regalato una grande chance a Comesana. L’argentino non si fa sfuggire l’occasione e realizza il break nel sesto game. C’è spazio anche per la reazione del numero 2 al mondo, che si guadagna due palle break nel nono gioco, ma Comesana, con grande caparbietà e tenuta mentale, chiude il set. Si arriva, quindi, al terzo set di quello che è il primo quarto di finale per Comesana nel circuito maggiore.

Zverev sale sul 4-1 nel terzo set, ma, proprio quando tutto sembra apparecchiato verso il successo del tedesco, ecco che la partita cambia di nuovo. Il numero uno del seeding è ancora impreciso e viene punito dal passante di Comesana. L’argentino guadagna fiducia che si traduce in continuità al servizio, ma soprattutto infila un totale di cinque game per aggiudicarsi set e partita.

RISULTATI E TABELLONE ATP RIO DE JANEIRO 2025

Non solo Zverev: fuori anche Cerundolo, Muller in semifinale

Un altro importante “upset” è arrivato nell’ultimo match di serata, quello tra Francisco Cerundolo e Alexandre Muller. L’argentino, che era reduce dalla vittoria contro Luciano Darderi nel secondo turno, affronta per la seconda volta in carriera il francese, ottenendo un’altra sconfitta. La partita si apre con il break a favore di Cerundolo, che poi sfiora il doppio vantaggio nel settimo gioco. L’argentino paga subito l’opportunità sprecata, cedendo a sua volta la battuta per il 4-4. Non solo, perché Muller si porta sul 15-40 nel dodicesimo gioco, sfruttando la seconda palla break per chiudere il set.

E dopo un primo set combattuto e durato quasi un’ora, il secondo parziale è senza storia. Dopo aver di nuovo rischiato di andare sotto nel primo game, infatti, Muller cambia totalmente marcia e non lascia spazio a Francisco, infilando sei game consecutivi per aggiudicarsi la partita. Risultato importante per Muller, che farà il suo debutto in top-50 e che ha aperto il 2025 aggiudicandosi il torneo a Hong Kong: da allora, però, non aveva più ottenuto vittorie nel circuito.

L’altra semifinale, infine, sarà tra Sebastian Baez, che ha piegato, non senza difficoltà, Chun Hsin Tseng per 6-4 6-1, e Camilo Ugo Carabelli, che ha superato l’altro lucky loser Jaime Faria con il risultato di 7-6(5) 6-4.