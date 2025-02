Si chiude con un risultato a sorpresa la tappa di Dual Moguls a Beidahu, terzultimo appuntamento della Coppa del mondo di sci freestyle. Ikuma Horishima, grande favorito dopo la vittoria di ieri nel Moguls, infatti, ha perso in finale contro Severi Vierela. Un successo anche abbastanza netto per il finlandese, ottavo nella generale e sesto nella classifica di specialità. Vierela, infatti, si è imposto con un totale di 20.00 punti, contro i 15.00 del nipponico. Decisamente più equilibrata, invece, la small final, in cui il canadese Julien Viel ha superato lo statunitense Nick Page per 18.00 a 17.00.

Con questo risultato, si chiude con non poco rammarico il weekend cinese per Horishima, che manca l’occasione per rosicchiare qualche punto in più al leader della classifica di disciplina Mikael Kingsbury. Il canadese, che ora ha 344 punti contro i 280 del giapponese, infatti, si è fermato ai quarti di finale, uscendo di scena proprio contro Vierela per 35.00 a 0.

Dual Moguls, Kauf vince al femminile

Finali decisamente particolari, invece, per quanto riguarda la prova femminile. Successo importantissimo per Jaelin Kauf, che contro Perrine Laffont afferma la propria supremazia in classifica. La statunitense, infatti, approfitta dell’uscita di scena della francese nella Big Final (35.00 a 0) allungando in classifica generale per 976 a 950, rimanendo davanti anche in quella di specialità con 480 punti contro i 380 della transalpina.

Esito di fatto identico anche nella Small Final, che ha visto un duello tutto a stelle e strisce tra Tess Johnson e Kylie Kariotis. La seconda, che in classifica ricopre la 19esima posizione, non finisce la gara, e concede una vittoria per 35.00 a 0 alla prima, che invece è quinta in classifica ma con ampio distacco dalla quarta.