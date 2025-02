Gli Assoluti indoor di atletica leggera di Ancona 2025 non vedranno purtroppo la presenza di Andy Diaz. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 è infatti costretto a rinunciare alla gara in programma domenica 23 febbraio al PalaCasati a causa di un problema fisico. L’italo cubano ha infatti accusato il riacutizzarsi di un fastidio muscolare già avvertito in passato, e ha preferito non rischiare di compromettere le prossime gare. Fondamentale infatti sarà salvaguardare la stagione indoor, che avrà come momenti clou gli Europei indoor di Apeldoorn (in Olanda, dal 6 al 9 marzo) e i Mondiali indoor di Nanchino (in Cina, dal 21 al 23 marzo).

Con l’assenza di Andy Diaz, grande favorito della vigilia per la vittoria agli Assoluti di Ancona, il titolo del salto triplo ora appare più incentro: ci sarà battaglia infatti tra Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle) ed Emmanuel Ihemeje (Aeronautica), che partono un gradino al di sopra degli altri, ma anche Simone Biasutti (Fiamme Gialle) e Federico Morseletto (Studentesca Milardi Rieti) si stanno mettendo in mostra (rispettivamente 16,48 e 16,42 in stagione) e si giocheranno le proprie carte.

Le altre gare maschili: spicca il duello Fabbri-Weir

Nonostante il forfait di Andy Diaz, non mancherà lo spettacolo agli Assoluti di Ancona. Al maschile spicca sicuramente il getto del peso, dove Leonardo Fabbri (Aeronautica) e Zane Weir (Fiamme Gialle) arrivano con un incredibile serie di tre doppiette consecutive in una settimana: da Liévin (21,95 e 21,72) a Torun (21,62-21,13), fino a Nehvidzy (21,45-21,19). Il fiorentino, campione europeo, argento mondiale e bronzo iridato indoor, è attualmente in cima alle liste globali del 2025, mentre l’italo sudafricano, campione europeo indoor, si trova al terzo posto ed entra in gara da vincitore in carica agli Assoluti. Tra i partecipanti anche Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia), con un miglior stagionale di 20,67, pronto a dare battaglia.

Quella di Andy Diaz non sarà l’unica assenza, perché nel salto in lungo non ci sarà nemmeno Mattia Furlani, che dopo aver recentemente battuto il campione olimpico Miltiadis Tentoglou, tornerà in azione direttamente agli Europei di Apeldoorn. Si profila dunque un duello tra i fratelli Inzoli: il sedicenne Daniele (Atl. Riccardi Milano 1946) ha già saltato 7,90 lo scorso anno a Savona, mentre il 19enne Francesco (Fiamme Gialle) ha raggiunto i 7,69. Pronti a dare battaglia anche Riccardo Mancini (Acsi Campidoglio) e Reda Chahboun (Libertas Unicusano Livorno).

Assenza anche nel salto in alto, dove il leader mondiale stagionale Stefano Sottile (2,31) dovrà rinunciare alla competizione a causa di qualche fastidio alla schiena. L’argento mondiale U20 Matteo Sioli (Euroatletica 2002) potrebbe regalarsi il suo primo titolo assoluto, dopo aver pareggiato il suo PB con 2,25 a Udine. Tra i favoriti ci sono anche Manuel Lando (Aeronautica) e Marco Fassinotti (Aeronautica), pronti a lottare per le prime posizioni.

Le aspettative nel mezzofondo

Negli 800 metri, il marchigiano Simone Barontini (Fiamme Azzurre) non riesce a festeggiare una vittoria in casa dal 2021, quando conquistò il suo quinto titolo tricolore indoor consecutivo. L’anconetano, che al PalaCasali è di casa, punta a riprendersi lo scettro nella sfida con il campione uscente Francesco Pernici (Fiamme Gialle), mentre Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro) ha deciso di rinunciare alla competizione, concentrandosi sugli eventi internazionali.

Nei 1500 e nei 3000, Federico Riva punta a una nuova doppietta, impresa che aveva già portato a termine nella scorsa edizione. Con i suoi 3:36.78 nei 1500 e 7:52.63 nei 3000, il romano delle Fiamme Gialle guida entrambe le graduatorie stagionali. Nei 1500, dovrà affrontare Joao Bussotti (Esercito), che ha appena firmato un personale in sala con 3:38.72 al meeting di Lione, Giuseppe Gravante (Calcestruzzi Corradini Excelsior) e Ossama El Kabbouri (Atl. Firenze Marathon). Nei 3000, i principali rivali sono Jacopo De Marchi (Esercito), Francesco Guerra (Carabinieri) e Giovanni Gatto (Us Quercia Dao Conad), che cercheranno di insidiare la sua leadership.