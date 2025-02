Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro che prenderà il via il 17 febbraio. Due gli italiani in tabellone. Lorenzo Musetti è la testa di serie numero 2 e, dopo il forfait contro Pedro Martinez a Buenos Aires, tornerà in campo contro un qualificato. Nello stesso spicchio di tabellone c’è nuovamente Martinez, testa di serie numero 7, che esordirà con Davidovich Fokina, reduce dalle ottime prestazioni sul cemento americano di Delray Beach. C’è anche Luciano Darderi, che ha avuto un sorteggio più fortunato rispetto a Buenos Aires (primo turno con Cerundolo). Come per Musetti, sarà sfida con un qualificato. La testa di serie numero uno è Alexander Zverev, pronto a riscattare il ko ai quarti di finale in Argentina contro Cerundolo. In proiezione potrebbe esserci un rematch tra il tedesco e l’argentino in semifinale. Dall’altra parte del tabellone c’è più equilibrio. Da valutare le condizioni di Musetti, mine vaganti Thiago Seyboth Wild e Mariano Navone, le teste di serie più pesanti sono Sebastian Baez (5) e Alejandro Tabilo (3). L’argentino, esordio con l’indiano Nagal non sembra essere al 100% e pronto per la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Il cileno, primo turno con un qualificato, non ha ancora centrato una vittoria nel 2025. Il classe 2006 Joao Fonseca esordirà con Alexandre Muller. Al secondo turno possibile replay della sfida di primo turno a Buenos Aires con Tomas Martin Etcheverry (2-0 per il brasiliano).

IL TABELLONE

PRIMO TURNO

(1) Zverev vs Bu

Shevchenko vs Meligeni Alves

(WC) Heide vs Comesana

(Q) vs (6) Jarry

(4) Cerundolo vs Gaston

Darderi vs (Q)

(SE) Fonseca vs Muller

Moutet vs (8) Etcheverry

(5) Baez vs Nagal

Navone vs Carballes Baena

Diaz Acosta vs (WC) Monteiro

(Q) vs (3) Tabilo

(7) Martinez vs Davidovich Fokina

Lajovic vs Dzumhur

Munar vs Seyboth Wild

(Q) vs (2) Musetti

Dove seguire l’Atp 500 di Rio

La diretta televisiva del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2025 è affidata a Sky Sport, che seguirà l’appuntamento sui tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA