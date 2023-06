Zverev-Etcheverry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Alexander Zverev se la vedrà contro Tomas Martin Etcheverry nei quarti di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Il tedesco potrebbe agguantare per il terzo anno consecutivo la semifinale. Nella capitale francese ha perso soltanto un set, quello al terzo turno contro lo statunitense Frances Tiafoe. La forma sta tornando quella dei giorni migliori. Il brutto infortunio alla caviglia rimediato lo scorso anno proprio su questi campi nel penultimo atto contro lo spagnolo Rafael Nadal sembra definitivamente messo alle spalle.

Adesso per Zverev l’esame rappresentato dall’argentino. Quest’ultimo è giunto per la prima volta in carriera nella fase di un torneo così importante. Non ha lasciato per strada alcun parziale fino a questo momento sconfiggendo avversari del calibro dell’australiano Alex De Minaur e del croato Borna Coric. Zverev partirà nettamente avanti nelle quote dei bookmakers. In palio per il vincitore la semifinale contro uno tra il norvegese Casper Ruud oppure il giovane danese Holger Rune.

Zverev e Etcheverry scenderanno in campo oggi (mercoledì 7 giugno). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata sul Court Philippe-Chatrier con inizio fissato non prima delle ore 15.00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di quarti di finale tra Zverev e Etcheverry garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.