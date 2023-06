Napoli, presentato il ritiro di Castel di Sangro: tre amichevoli e anche un concerto di Gigi D’Alessio

In una conferenza stampa con protagonista il presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli ha presentato il ritiro a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto. Tanto sport, comprese tre amichevoli internazionali, di cui una sarà giocata contro l’Adana Demirspor, ma anche tanto intrattenimento. In queste ore è arrivata l’ufficialità per il concerto di Gigi D’Alessio che si esibirà il prossimo sabato 5 agosto alle ore 21:00 presso il centro Polisportivo. Il cartellone degli eventi prevede anche intrattenimento musicale con serate a tema, l’esibizione di un comico e un campo estivo dedicato ai piccoli della scuola calcio. Per raggiungere la cittadina, grazie ad un’intesa con la Fondazione Ferrovie dello Stato, saranno organizzati treni speciali per turisti e tifosi da Roccaraso e Sulmona. Intanto Castel Di Sangro diventa sempre più una piccola Napoli poichè quartiere, balconi e attività si colorano d’azzurro per abbracciare i campioni.