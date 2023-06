Zverev-Etcheverry in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Alexander Zverev affronterà Tomas Martin Etcheverry nei quarti di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. A distanza di dodici mesi dal terribile infortunio patito contro Rafael Nadal, Sasha Zverev avrà la possibilità di tornare in semifinale nello slam transalpino. Il tedesco è in grande crescita nelle ultime settimane e si candida per la finale nella parte bassa del tabellone. Alla fine dallo slot presidiato e lasciato libero dalla testa di serie numero due Daniil Medvedev è uscito l’argentino Etcheverry. Non necessariamente una sorpresa, il tennista sudamericano è in ascesa e ha raggiunto già tre finali tra Atp e challenger sulla terra battuta negli ultimi mesi e ora avvicina i primi trenta della classifica mondiale.

Zverev ed Etcheverry scenderanno in campo mercoledì 7 giugno ad orario ancora non definito. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino.