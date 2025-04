Avventura al capolinea per le tre azzurre impegnate oggi in campo nei tornei Wta di Rouen e Stoccarda. Sara Errani si è arresa dopo una battaglia durata tre ore e 12 minuti a Magdalena Frech, che si è imposta con il punteggio di 7-5 4-6 7-6(5). La polacca vola così agli ottavi, dove affronterà la testa di serie numero 3, Jessica Pegula. Match molto combattuto: nel primo set, Frech ha potuto sfruttare un inizio migliore con break, ma la veterana azzurra ha reagito fino al recupero sul 5-5. A questo punto Errani ha annullato due set point, ma alla terza occasione la polacca ha chiuso 7-5.

Nel secondo parziale, è l’azzurra a prendere il comando, spingendosi fino al 5-1. Dopo qualche occasione mancata, la bolognese è riuscita a pareggiare i conti 6-4 e a mandare la sfida al terzo set. Nel parziale decisivo l’inizio di Errani è migliore, con un break di vantaggio che la porta fino al 4-2; Frech però riesce a rientrare in carreggiata e aggancia sul 5-5. Si decide tutto al tiebreak: Errani va avanti 5-2 ma poi cede di schianto, e la polacca con cinque punti consecutivi chiude 7-5 dopo una maratona di oltre tre ore. A questo punto l’ultima italiana rimasta in tabellone a Stoccarda è Jasmine Paolini, che domani affronterà nel secondo turno la lucky loser tedesca Julia Niemeier.

Out anche la lucky loser Brancaccio

Niente da fare neanche per Nuria Brancaccio, eliminata al primo turno del Wta 250 di Rouen. L’azzurra, ripescata all’ultimo come lucky loser a causa del forfait della tennista russa Rakhimova, si arrende in rimonta alla testa di serie numero 5, la giapponese Moyuka Uchijima, con il punteggio di 3-6 6-2 6-1 in un’ora e 47 minuti.

La tennista campana era partita meglio, conquistando il primo set per 6-3 grazie al break decisivo nel sesto game. Dalla seconda frazione in poi però la musica cambia: Uchijima alza il ritmo, domina il secondo parziale 6-2 e dilaga nel terzo, dove lascia soltanto un game all’azzurra e chiude rapidamente l’incontro. La giapponese affronterà ora agli ottavi la wild card francese Lois Boisson.

Fuori al secondo turno Rosatello

Si ferma al secondo turno il cammino di Camilla Rosatello al Wta 250 di Rouen. Dopo la bella vittoria all’esordio contro la statunitense Alicia Parks in due set, la piemontese ha ceduto in altrettanti set alla rumena Elena Gabriela Ruse, numero 90 del mondo, con il punteggio di 6-0 6-4 in un’ora e 21 minuti.

Troppo fallosa al servizio l’azzurra, in un primo set completamente a senso unico. Nel secondo parziale Rosatello ha reagito risalendo fino al 3-3 dopo un controbreak, ma ha poi perso nuovamente il servizio nel settimo game e Ruse ha chiuso il match sul 6-4, volando ai quarti. A questo punto con le eliminazioni odierne di Brancaccio e Rosatello non ci sono più azzurre in gara in singolare sulla terra francese, anche considerando il ko di lunedì al primo turno di Lucia Bronzetti contro la qualificata francese Rakotomanga Rajaonah.