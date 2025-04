Come un mosaico da completare, iniziano a prendere forma le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dopo aver annunciato il programma definitivo, che vedrà per la prima volta nella storia una partecipazione femminile superiore a quella maschile, gli organizzatori dei Giochi hanno reso note e confermato alcune delle località scelte per ospitare i vari eventi a cinque cerchi.

La competizione si svolgerà in tutta la grande area di Los Angeles. E, come avvenuto in Francia con Parigi, la cultura locale va inevitabilmente a fondersi con la componente agonistica. Ecco perché lo squash, uno dei cinque sport al debutto nel programma olimpico, si godrà uno sfondo hollywoodiano agli Universal Studios Lot, il set di grandissimi film di successo come ‘Il buio oltre la siepe’ e ‘Ritorno al futuro’.

Los Angeles però non è solo Hollywood, ma è anche sinonimo di Oceano. Venice Beach sarà il quartier generale del triathlon, ma anche il luogo di partenza delle gare di maratona e ciclismo su strada. Più a sud Long Beach accoglierà il beach volley e il canottaggio costiero, un’altra disciplina esordiente. A Trestles Beach, a San Clemente, occhi puntati sullo spettacolo del surf.

Poche sorprese per gli altri sport. Soprattutto per il baseball, che si terrà nel mitico Dodger Stadium, patria dell’omonima squadra locale che ha nelle sue fila la stella giapponese Shohei Ohtani, il più atteso tra i giocatori internazionali. Il calcio fa tappa invece a Pasadena, più precisamente al Rose Bowl Stadium, città di Pasadena ha confermato che le partite di calcio Olimpiche si svolgeranno nello storico Rose Bowl Stadium, tristemente noto agli italiani per aver ospitato la finale mondiale del 1994 tra Brasile e Italia.

La boxe, recentemente reintegrata nel programma dal Cio dopo la corsa contro il tempo della World Boxing, ospiterà gli incontri preliminari al Peacock Theater nel centro di Los Angeles e le fasi finali all’Arena, sempre nel centro di Los Angeles e già designata per gli eventi di ginnastica. Il pentathlon moderno e il basket 3×3 avranno luogo nella Sepulveda Basin Recreation Area della Valley, già annunciata in precedenza come sede dello skateboard e degli eventi di ciclismo BMX.

Di seguito sono riportate solo le sedi confermate il 15 aprile:

Los Angeles

Basket 3×3: Sepulveda Basin Recreation Area

Baseball: Dodger Stadium in Downtown Los Angeles

Pugilato: Peacock Theater in Downtown Los Angeles (round preliminari) e Arena a Downtown Los Angeles (finali)

Ciclismo su strada: Venice Beach (partenza)

Maratona: Venice Beach (partenza)

Pentathlon moderno: Sepulveda Basin Recreation Area

Ginnastica ritmica: USC Sports Center

Squash: Universal Studios Lot

Triathlon: Venice Beach

Carson

Tiro con l’arco: Stadium, a Carson

Long Beach

Beach volley: Alamitos Beach

Canottaggio costiero: Waterfront, a Long Beach

Tiro a segno: Convention Center, a Long Beach

Arrampicata sportiva: Convention Center Lot, a Long Beach

Anaheim

Pallavolo: Arena, ad Anaheim

Arcadia

Sport equestri: Santa Anita Park, ad Arcadia

Pomona

Cricket (T20): Fairgrounds, a Pomona

San Clemente

Surf: Trestles Beach

South El Monte

Tiro sportivo (trap e skeet): Shotgun Center, a South El Monte