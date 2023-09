Wta Osaka 2023, primo titolo in carriera per Krueger: Zhu battuta in due set

Ashlyn Krueger ha conquistato il suo primo titolo in carriera sul circuito maggiore. La diciannovenne statunitense è infatti la vincitrice del torneo Wta 250 di Osaka 2023, andato in scena sui campi in cemento della città giapponese. La giovane texana ha superato in finale la prima testa di serie, la cinese Lin Zhu, con il punteggio di 6-3 7-6(6) in un’ora e 38 minuti di gioco. Un successo che permette a Krueger di irrompere con veemenza per la prima volta nella top-100 del ranking mondiale: da domani infatti sarà addirittura al numero 73. Zhu si consola comunque a sua volta con il proprio nuovo best ranking al numero 31, migliorandosi di quattro posizioni rispetto alla scorsa settimana e di due rispetto al suo precedente miglior piazzamento nelle classifiche Wta.

Primo set di grande solidità al servizio per Krueger, che concede le briciole alla sua avversaria nei propri turni di battuta e sfrutta così al meglio il break concesso in apertura da Zhu nel secondo game. La cinese prova a rimanere aggrappata al parziale annullando anche un’altra palla break nel quarto gioco, ma la statunitense non trema a dispetto della giovane età e chiude sul 6-3 senza patemi. Non cambia molto il copione nel secondo set, ma stavolta anche Zhu è impeccabile in battuta: nessuna palla break da ambo le parti, una situazione non certo usuale nel tennis femminile. Epilogo naturale è quindi il tiebreak, dove Krueger vola sul 3-0 salvo poi subire un parziale da 5-1 in favore di Zhu. La cinese arriva a servire sul 6-5 in proprio favore, ma proprio nel momento clou non riesce a tenere il servizio e perde i due punti che di fatto regalano match e primo titolo in carriera alla statunitense.