Braga-Napoli, Champions League 2023/2024: data, orario, diretta tv e streaming

Mercoledì 20 settembre va in scena Braga-Napoli, match valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024. Calcio d’inizio alle ore 21:00 per l’esordio dei partenopei in Europa da Campioni d’Italia in carica. Di Lorenzo e compagni cercheranno di iniziare al meglio il loro cammino nel complicato gruppo C, che oltre ai portoghesi vedrà il Napoli opposto a Real Madrid e Union Berlino. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match.

TV E STREAMING – Braga-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e sul canale 252 di Sky Sport. La partita sarà visibile in diretta streaming tramite Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity, mentre Sportface vi racconterà il match in tempo reale con video, highlights, pagelle, dichiarazioni e tanto altro ancora.