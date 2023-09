Wta San Diego 2023, Krejcikova in trionfo: Kenin battuta in tre set nella finale

Barbora Krejcikova è la vincitrice del Wta 500 di San Diego 2023, torneo andato in scena sul cemento della città californiana. La giocatrice ceca, numero 4 del tabellone statunitense, ha battuto in tre set la vincitrice dell’Australian Open 2020, Sofia Kenin, con il punteggio di 6-4 2-6 6-4 dopo due ore e 38 minuti di gioco. Una vittoria che consente a Krejcikova di recuperare tre posizioni nel ranking mondiale e di rientrare quindi in top-10 a partire da domani. Un risultato importante comunque anche per Kenin, che riavvicina la top-50 recuperando circa quaranta posizioni rispetto alla scorsa settimana.

Dopo un avvio piuttosto regolare, la partita ha vissuto il primo momento di rottura a metà primo set, quando entrambe le giocatrici hanno iniziato ad avere difficoltà al servizio: quattro break consecutivi, due per parte, non hanno comunque tolto l’equilibrio ma al momento di servire per rimanere nel parziale Kenin ha ceduto la battuta e il set, con Krejcikova brava a sfruttare il secondo set point a sua disposizione in risposta. La ceca però ha perso il servizio in apertura di secondo set, dando nuova linfa a Kenin che stavolta con le unghie e con i denti si è tenuta i propri turni di battuta. Decisivo in tal senso il sesto gioco, con la statunitense capace di annullare ben quattro palle break per salire sul 4-2. Krejcikova ha accusato il colpo e ceduto nettamente 6-2, con la finale che si è decisa nel parziale decisivo.

Terzo set che si rivela un crescendo di emozioni: nessuna palla break nei primi otto game, poi Krejcikova va a servire sul 4-4 e ne annulla ben quattro, che avrebbero potuto mandare Kenin a servire per il titolo. La statunitense accusa le opportunità mancate ed è così lei a cedere break e partita nel game successivo. Per Barbora Krejcikova, vincitrice del Roland Garros 2021, arriva così il settimo titolo sul circuito maggiore, il secondo della stagione dopo quello conquistato a Dubai.