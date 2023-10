Wta Cluj-Napoca 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca 2023, evento in programma dal 16 al 22 ottobre. Un torneo condizionato dai tanti forfait illustri arrivati negli ultimi giorni, a partire dalla top-10 Caroline Garcia. Con lei ha rinunciato all’evento anche la croata Donna Vekic. Il pubblico potrà quindi appoggiare la beniamina di casa Sorana Cirstea. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 250 CLUJ-NAPOCA 2023

PRIMO TURNO – € 2.725 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.800 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 6.200 (60 punti)

SEMIFINALE – € 11.000 (110 punti)

FINALISTA – € 19.750 (180 punti)

VINCITRICE – € 33.200 (280 punti)