Wta Miami 2023, il tabellone femminile: Rybakina ancora sulla strada di Swiatek, azzurre cercano il riscatto

Dopo il successo di Elena Rybakina in finale su Aryna Sabalenka in quel di Indian Wells il circuito tennistico si sposta a Miami per il secondo appuntameno 1000 sul veloce outdoor americano. Si passa dal deserto della Coachella Valley al complesso situato a Miami Gardens, che per un paio di settimane offrirà grande tennis prima di cambiare totalmente aspetto e trasformarsi in vista del prossimo GP di Formula 1 che si correrà su quelle stesse strade.

A guidare il seeding è ovviamente Iga Swiatek, la quale deve però fare i conti con l’infortunio al del quale si è lamentata dopo la sconfitta in semifinale ad Indian Wells contro Rybakina. La polacca probabilmente sperava che la bestia nera con passaporto kazako, dalla quale aveva perso anche agli Australian Open, finisse dall’altra parte del tabellone. Invece un nuovo scontro – in linea teorica – potrebbe esserci già nei quarti di finale, anche se il fattore stanchezza per l’ultima vincitrice di Wimbledon è senza dubbio da considerare. In questa parte altra troviamo anche le due americane top-10, ovvero Jessica Pegula e Coco Gauff, anche loro possibili avversarie l’una contro l’altra nei quarti.

In generale si tratta di un tabellone per molti versi simile a quello del torneo appena concluso, con Aryna Sabalenka che da testa di serie numero due potrebbe ritrovarsi contro negli ottavi Barbora Krejcikova, tra le mine vaganti più pericolose del torneo. Se la tennista bielorussa dovesse mantenersi sul livello messo in mostra in questi primi due mesi e mezzo dell’anno, allora la ceca potrebbe rappresentare il vero ostacolo verso un’altra finale. Nella parte bassa troviamo infatti una Jabeur certamente non nelle migliori condizioni, una Caroline Garcia che sta faticando a replicare i risultati della seconda metà del 2022 e una Sakkari che ha pochi giorni fa ha subito una pesante lezione dalla vincitrice di Melbourne.

Il sorteggio non è stato molto positivo per le azzurre, molte delle quali a caccia di un riscatto dopo le opache prestazioni fornite a “Tennis Paradise”. Martina Trevisan potrà usufruire di un bye e potrebbe partire favorita anche al secondo turno contro Kovinic o una qualifica, ma al terzo round potrebbe già trovarsi di fronte la Swiatek. Lucia Bronzetti, che sta vivendo un momento molto difficile e difende i tanti punti conquistati lo scorso anno quando si spinse fino agli ottavi di finale, ha un impegno piuttosto complicato contro la giovane ceca Linda Noskova.

Elisabetta Cocciaretto dovrà vedersela contro una Marta Kostyuk reduce dal primo trionfo WTA in carriera e protagonista di un ottimo inizio di stagione. Ma anche la marchigiana si sta esprimendo a buoni livelli, potrebbe nascerne un match equilibrato. Jasmine Paolini attende una qualifica, mentre Camila Giorgi affronterà l’esperta Kaia Kanepi un incontro di difficile lettura ma in cui parte con i favori del pronostico.