Inter-Juventus: Rocchi promuove Var Mazzoleni ma boccia Chiffi per la partita. E su Inzaghi…

Gestione dell’episodio tanto discusso promossa, partita dell’arbitro Chiffi bocciata. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha promosso il Var Mazzoleni per la meticolosità (quattro minuti di gioco) e la gestione del gol di Kostic che ha deciso un infuocato Inter-Juventus. L’eventuale fallo di mano di Rabiot non è stato catturato dalle immagini, non c’è una immagine che rileva la certezza e dunque è stata lasciata la decisione dell’arbitro Chiffi. Mentre sono stati giudicati non punibili gli altri due interventi di braccio di Dusan Vlahovic.

La gestione della partita di Chiffi ha invece ha tutt’altro che soddisfatto il designatore. Poco sicuro, poca personalità e una partita che già dopo pochi minuti era di fatto sfuggita di mano. A Rocchi, sempre secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, non sono piaciute neanche le parole dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi che ha definito inaccettabile l’episodio: “È successa una cosa gravissima. Abbiamo preso un gol inaccettabile nell’era del Var: che mi dicano che non ci siano immagini è un’ulteriore mancanza di rispetto”.