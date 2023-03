Basket, Italia con Grecia e Serbia nel girone al torneo dell’Acropolis

In vista della World Cup 2023, l’Italia di coach Gianmarco Pozzecco si dovrà preparare ad affrontare due super sfide con dei grandi avversari da affrontare. Dopo gli scontri spettacolari della scorsa estate, la nostra Nazionale dovrà vedersela ancora con Giannis Antetokounmpo che con la sua Grecia cercherà di fare la voce grossa a casa sua. Non solo la star greca contro gli azzurri, che dovranno affrontare anche Nikola Jokic e la su Serbia.

Dopo i match dell’estate scorsa gli azzurri si preparano ad affrontare il torneo, ormai storico dell’Acropolis due avversari di grande rilievo e di assoluto valore. All’OAKA di Atene, impianto iconico della capitale greca, l’Italia di coach Gianmarco Pozzecco affronterà i greci nella gara d’esordio martedì 8 agosto e i serbi nella seconda giornata mercoledì 9 agosto. Successivamente, Grecia e Serbia si affronteranno giorno 10 agosto.. Per quanto riguarda l’albo d’oro del Torneo dell’Acropolis la nostra Nazionale conta 13 podi su 18 partecipazioni: 3 primi posti (1997, 2001 con Gregor Fucka MVP, 2011), 3 argenti (1986, 1989, 1999) e 7 bronzi (1988, 1992, 1996, 2002, 2004, 2005, 2013). Non saranno gli unici test per Pozzecco in vista della World Cup 2023: infatti, dopo il sorteggio del 29 aprile a Manila verrà definito per intero il percorso di avvicinamento alla rassegna iridata