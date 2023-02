Atp Rio de Janeiro 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 23 febbraio con Fognini-Alcaraz

Il programma, con gli orari e l’ordine di gioco, del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2023 per quanto riguarda la giornata di giovedì 23 febbraio. A distanza di dodici mesi sarà ancora Fognini contro Alcaraz nella città brasiliana. L’anno scorso la vittoria andò al fenomeno spagnolo in due set, quest’oggi i due scenderanno in campo non prima delle 23:00 italiane per il loro incontro di ottavi di finale. Sul campo centrale apriranno Cerundolo e Zapata Miralles, mentre in chiusura ci sarà il derby serbo tra Djere e Lajovic.. Di seguito il programma completo.

QUADRA GUGA KUERTEN

Ore 20:30 – Zapata Miralles vs (4) F. Cerundolo

Non prima delle 23:00 – (1) Alcaraz vs Fognini

a seguire – Djere vs Lajovic

QUADRA 1

Ore 20:30 – (7) Ramos Vinolas vs Galan

a seguire – (Q) Jarry vs Martinez

QUADRA 2

Ore 20:30 – DOPPIO

a seguire – (SE) Varillas vs (6) Baez