Lazio-Sampdoria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Oggi andrà in scena la sfida tra Lazio e Sampdoria, valida per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Sarri proverà ad avvicinarsi al secondo posto occupato da Inter e Milan, entrambe a 47 punti. Sampdoria alla ricerca disperata di punti che vede allontanarsi sempre di più la zona salvezza, ora distante 9 punti. Il calcio d’inizio è in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà visibile sia su Dazn che sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Per quanto riguarda lo streaming gli utenti Sky potranno seguire la partita sull’app mobile Sky Go. In alternativa sono utilizzabili anche Dazn e la piattaforma Now.