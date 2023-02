Sport in tv oggi, lunedì 27 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutto lo sport sport in tv che andrà in scena nella giornata di lunedì 27 febbraio 2023. Prosegue il turno di Serie A con altri due incontri: nel tardo pomeriggio si affrontano Verona e Fiorentina, mentre in prima serata sarà il turno di Lazio e Sampdoria. Calcio protagonista anche con la Serie C e la Liga spagnola. Inizia anche una nuova settimana tennistica con due tornei femminili e tre maschili. Di seguito il programma completo.