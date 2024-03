NBA 2023/2024: Denver vince e balza in vetta alla Western Conference, 24 punti per Fontecchio contro gli Heat

Il grande protagonista dei match validi per la regular season NBA 2023/2024 andati in scena nella notte italiana è Nikola Jokic. Grazie ai suoi 31 punti, il serbo ha infatti trascinato i Denver Nuggets al successo sul campo dei San Antonio Spurs ma soprattutto al primo posto in solitaria della Western Conference. Poco incisivo Wembanyama, che si è fermato a 17 punti, 9 rimbalzi e 3 stoppate. Importante vittoria anche per i New Orleans Pelicans, capaci di assicurarsi lo scontro ad alta quota contro i Los Angeles Clippers nel segno di Zion Williamson (34 punti), mentre i Phoenix Suns hanno liquidato gli Charlotte Hornets per 107-96 (doppia doppia per Devin Bookers, 21 punti e 11 assist).

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Sconfitta per i Detroit Pistons, ma serata da incorniciare per Simone Fontecchio, miglior realizzatore della gara contro i Miami Heat con 24 punti (conditi da 6 rimbalzi). Il successo è andato però alla franchigia della Florida per 108-95: sugli scudi Bam Adebayo con 22 punti e 9 rimbalzi. Infine, vittorie per gli Orlando Magic, che hanno domato i Toronto Raptors (a cui non sono bastati i 31 punti di Gary Trent Jr, massimo in carriera), e per gli Utah Jazz, vittoriosi sul filo del rasoio contro gli Atlanta Hawks per 124-122.